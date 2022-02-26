Луганск, 26 февраля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. С целью дискредитировать Народную милицию ЛНР украинские националисты обстреляли из РСЗО город Лисичанск. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь Народной милиции Иван Филипоненко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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"Постоянно получаем информацию о преступлениях киевских националистов. Правительство Украины продолжает попытки дискредитировать НМ ЛНР в обстрелах и преступлениях против человечности. Сегодня… подвергся обстрелу из РСЗО город Лисичанск», — заявил он.

Информация о жертвах среди мирного населения уточняется.

Ранее украинские националисты нанесли удар из РСЗО «Град» по жилым кварталам Старобельска, среди мирных жителей есть погибшие. Об этом сообщили 26 февраля в Минобороны России.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие.