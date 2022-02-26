Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 3362 человека, выписаны с выздоровлением 6940 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 26 февраля.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (748), Таганроге (178), Волгодонске (164), Шахтах (161), Новочеркасске (133), Сальском (106) и Октябрьском (100) районах. 16,7% носителей коронавируса — люди старше 66 лет, чуть почти 14% — дети.

Победить COVID-19 не смогли ещё 19 человек.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 315 242 случая заражения коронавирусом, выздоровел 266 161 пациент. Жертвами COVID-19 стали 10 303 жителя Ростовской области.

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