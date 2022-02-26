Кызыл, 26 февраля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Тува планирует закупку 18 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники из средств, выделяемых в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Минерализованная полоса

Как отметили в минлесхозе республики, имеющийся парк техники используется давно и сильно изношен. В связи с этим принято решение купить шесть колёсных тракторов, 10 гусеничных тракторов с отвалом и два гусеничных трелевочных трактора.

«Наличие современной техники и оборудования — один из ключевых моментов в борьбе с лесными пожарами», — подчеркнули в правительстве.

Добавим, что в прошлом году благодаря федеральному проекту было закуплено 25 единиц спецтехники для борьбы с лесными пожарами.

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