Прага, 26 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Российская спецоперация по защите Донбасса и установлению мира спровоцировала рост активности киберпреступников в России и на Украине. Об этом сообщает пресс-служба чешской компании Avast Software.

Хакер

Разработчик антивирусного программного обеспечения предупредил об ожидаемом росте числа кибератак. Для защиты от хакерских атак в Avast посоветовали использовать лицензионное программное обеспечение и избегать подозрительных ссылок, получаемых с сообщениями в электронных письмах или мессенджерах.

«Киберпреступники (неважно — политически мотивированные или нет) воспользуются массовым распространением дезинформации о кризисе», — отметили в Avast.

В компании также порекомендовали проявлять осторожность при пересылке денежных средств через интернет-сервисы. Также в Avast посоветовали не пользоваться для переводов любыми формами криптовалют.