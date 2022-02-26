Луганск, , 12:58 — REGNUM Украинских националистов ожидает неминуемая ликвидация за преступления против мирного населения, сообщает 26 февраля пресс-служба Народной милиции ЛНР.

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Ранее президент России Владимир Путин в обращении к военнослужащим ВС Украины заявил, что неонацисты и бандеровцы намерены использовать их жен, детей, стариков в качестве живого щита, размещая летальное вооружение в жилых кварталах городов. Он призвал военных забрать у неонацистов власть в Киеве.

В Кремле пояснили, что целью операции на Украине является демилитаризация и денацификация Украины.