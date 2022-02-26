Москва, , 12:58 — REGNUM Объявив специальную военную операцию по защите Донбасса, Россия начала защищать жителей ДНР и ЛНР от кровавых щупалец неонацизма. Такое мнение высказал Верховный атаман общественной организации «Союз казаков-воинов России и зарубежья» Николай Дьяконов.

Казак Николай Хижняк © ИА REGNUM

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«Наступил знаковый и решающий момент в истории нашей страны, когда стоит вопрос о защите не только нашей исторической памяти, но и судеб простых людей, которые составляют соль земли, наших соотечественников и братьев. Много лет они выносили на себе все последствия распада Союза, их притесняли по национальному признаку, ущемляли в культуре. Русский язык, на котором говорили их предки, вдруг встал вне закона. Их не только унижали, но и уничтожали физически. Больше терпеть этого было нельзя! Президент России принял волевое решение — защитить граждан независимых Донецкой и Луганской республик от кровавых щупалец неонацизма! Наша армия выполняет свой долг», — уверен Дьяконов.

Верховный атаман СКВРиЗ призвал казаков быть достойными памяти предков, которые с честью защищали свою Отчизну, и, если потребуется помощь, не остаться в стороне.