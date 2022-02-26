Прага, 26 февраля 2022, 12:54 — REGNUM 26 февраля правительство Чехии приняло решение о направлении на Украину вооружения на общую сумму 188 млн крон (8,7 млн долларов), сообщила глава минобороны страны Яна Чернохова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»
Отмечается, что Чехия направит на Украину пулеметы, автоматы, снайперские винтовки, пистолеты, боеприпасы — на общую сумму 188 млн крон, передает РИА Новости.
Доставка будет обеспечена чешской стороной, добавила Чернохова.