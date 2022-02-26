Москва, , 12:51 — REGNUM Антироссийские санкции, ранее введенные рядом западных стран, могут стать поводом для возможности пересмотра Россией отношений с такими государствами. Об этом 26 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

"Есть и хорошие новости. Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Можно ведь в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3, заключённый мною с (экс-президентом США) Б. Обамой и продлённый (президентом России) В.В. Путиным с действующим главой США», — написал он в своем сообщении.

При этом зампред Совбеза РФ отметил, что в нынешних условиях такие документы выглядят «несолидно» и указал на то, что Россия не особо нуждается в дипломатических отношениях со странами, которые ввели против нее санкции.

«Пора закрывать посольства на амбарные замки. А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную оптику», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны вводят антироссийские санкции из-за своей политической импотенции, которая возникла на почве их неспособности изменить политический курс России.