Барнаул, , 12:50 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 26 февраля 2022 года вакцинированы 1 344 322 человек (+3423 за сутки). Из общего числа привитых 56 161 житель региона получил первую прививку (на 1550 меньше, чем сутками ранее).

Вакцинация Официальный сайт Департамента здравоохранения и социального обеспечения Великобритании

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Число полностью привитых граждан составило 1 200 631 (+4411 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 87 530 86 968 ревакцинированных (+562 за последние сутки).

Напомним, к февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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