Москва, , 12:49 — REGNUM Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о возможном ответе России на санкции.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

«Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. … А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично — арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Также он допустил возможность национализации «имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях».

Медведев добавил, что антироссйские санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра отношений с теми государствами, которые их ввели.