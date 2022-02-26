Красноярск, , 12:47 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 28 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 9942 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 332 870. За минувшие сутки выявлено 4672 новых носителя. В ковидные стационары госпитализировано 344 человека.

По данным на 26 февраля, выздоровели после COVID-19 в крае 247 524 человек, в том числе 5861 за сутки. Вакцинировались против коронавируса 1 671 973 жителей или более 62% взрослого населения.