Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону врачи сосудистого центра городской больницы скорой медицинской помощи спасли 35-летнюю многодетную мать, переехавшую из Луганска. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

В больнице

В Ростов-на-Дону женщина переехала ещё в 2017 году. В феврале 2022 года её госпитализировали с инфарктом. После обследования сердца и сосудов было принято решение провести пациентке высокотехнологичную операцию с помощью современных технологий. Через прокол на запястье по сосудам хирург установил стент на проблемном участке в артерии. После операции пациентке стало легче дышать, поделилась она.

В настоящее время женщина чувствует себя хороша и выписана из больницы.