Ростов-на-Дону, 26 февраля 2022, 12:34 — REGNUM Пункты временного размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан работают в 19 регионах России. Об этом сообщали 26 февраля в пресс-центре Ростовской области по итогам заседания оперштаба. Отмечается, что ъна территории 19 субъектов РФ функционируют 252 пункта временного размещения. На пунктах пропуска беженцев в Ростовской области действуют два городка жизнеобеспечения, вместимостью на 400 человек, развернутые МСЧ России. По данным погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за минувшие сутки через пункты пропуска границу РФ пересекло более 4 700 жителей Донбасса. Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей получили уже свыше 9 тыс. беженцев.
«Признание независимости ДНР и ЛНР»
Пункты временно размещения беженцев из ЛНР и ДНР открыты в 19 регионах РФ
На фоне очередного обострения конфликта в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля 2022 года объявили о начале эвакуации жителей Донбасса в Россию. Эвакуация была начата в условиях беспрецедентной концентрации украинских вооруженных формирований на линии фронта в Донбассе и возобновившихся интенсивных обстрелов территорий ДНР и ЛНР. В первую очередь эвакуируются старики, женщины и дети. По предварительным данным, предполагается эвакуировать сотни тысяч граждан ДНР и ЛНР. Основную массу жителей Донбасса разместят в Ростовской области, однако и другие регионы России заявили, что готовы принять граждан ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну организовать помощь донбасским беженцам. Правительству России Путин поручил организовать выплату 10 тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса.