Ростов-на-Дону, 26 февраля 2022, 12:34 — REGNUM Пункты временного размещения эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан работают в 19 регионах России. Об этом сообщали 26 февраля в пресс-центре Ростовской области по итогам заседания оперштаба. Отмечается, что ъна территории 19 субъектов РФ функционируют 252 пункта временного размещения. На пунктах пропуска беженцев в Ростовской области действуют два городка жизнеобеспечения, вместимостью на 400 человек, развернутые МСЧ России. По данным погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за минувшие сутки через пункты пропуска границу РФ пересекло более 4 700 жителей Донбасса. Единовременные выплаты по 10 тыс. рублей получили уже свыше 9 тыс. беженцев.