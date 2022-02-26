Абакан, , 12:34 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 425 новых случаев заражения коронавирусом, 75 больных госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Большинство новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания, либо входили в число контактных лиц.

«20 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 43 — при самостоятельном обследовании, 1 человек заболел после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, по данным федерального оперштаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 82 106. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 76 885 человек, в том числе 630 за сутки.