Москва, , 12:33 — REGNUM Украинские военные по трем причинам складывают оружие и переходят на сторону мира, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Во-первых, никто не хочет гибнуть за режим, который продал суверенитет Украины, отметил Володин. Киев не принимает никаких решений самостоятельно, действует по указке Вашингтона и Брюсселя.

«Во-вторых, никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов», — рассуждает спикер Госдумы в телеграм-канале.

В-третьих, они понимают, что их семьям ничто не угрожает, добавил он.

Сложившие орудие украинцы думают о будущем, о своих семьях и смогут жить в мирной, независимой и демократической Украине, подчеркнул Володин.