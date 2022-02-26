Москва, , 12:33 — REGNUM Западные страны вводят антироссийские санкции из-за своей политической импотенции, которая возникла на почве их неспособности изменить политический курс России. Об этом 26 февраля заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в сообщении на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Special.goverment.ru

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Как отметил зампред Совбеза РФ, всему думающим людям ясно, что санкции западных стран против России — миф, фикция и фигура речи, которые лично ему безразличны.

«Ну, а принимаются санкции по очевидной причине. От политической импотенции, возникшей на почве неспособности изменить курс России. А ещё — в надежде оправдаться за позорные решения, типа трусливого бегства из Афганистана», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Медведев указал на то, что санкции Запада, как ничто другое консолидируют власть, управленческие элиты и в значительной мере граждан России, и также вызывают у всех них «любовь» к американцам и европейцам.

«Кстати, для справки. Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют ни иностранных счетов, ни какого-либо имущества за рубежом», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная операция Вооруженных сил России по защите Донбасса будет проведена в полном объёме и антироссийские санкции Запада ничего не изменят в этой ситуации.