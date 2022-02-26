Донецк, 26 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенный пункт Железная Балка в ДНР, выпустили 6 снарядов запрещенного калибра 152 мм. Об этом 26 февраля сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В 12:00 — н.п. Новгородское — н.п. Железная Балка, выпущено 6 снарядов калибром 152 мм, отмечается в сообщении.