Москва, , 12:22 — REGNUM Участие США в проекте межпланетной миссии «Венера-Д» становится невозможным в условиях введения антироссийских санкций. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 26 февраля ТАСС.

Межпланетная станция «Венера-Д» Www.venera-d.cosmos.ru

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Рогозин объяснил, что обсуждаемая ранее возможность участия США в этом проекте стала недопустимой после введения санкций, застрагивающих космическую отрасль России. Он добавил, что Россия реализует этот проект самостоятельно или при участии Китая.

«В условиях санкций участие США в проекте невозможно», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Проект «Венера-Д» предусматривает запуск автоматической межпланетной миссии для изучения Венеры к 2029 году. В 2019 году были сформулированы научные задачи проекта и предложена концепция миссии.

«Венера-Д» может стать первой отечественной миссией по изучению Венеры с 1984 года. Тогда СССР запустил к Венере автоматическую станцию «Вега-2», которая впервые провела изучение венерианской атмосферы с помощью аэростатов.

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