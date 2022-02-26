Донецк, , 12:19 — REGNUM ВСУ совершили обстрел в направлении населенного пункта Гольмовский в ДНР, выпущено 5 снарядов калибром 152 мм. Об этом 26 февраля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Обстрел со стороны ВФУ зафиксирован по направлению: 11:40 н.п. Новолуганское — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм, отмечается в сообщении.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, еще в 2014 г. объявивших о независимости от Киева.

24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы РФ не наносят никаких ударов по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает.