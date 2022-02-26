Кемерово, , 12:19 — REGNUM В Ижморском районе Кемеровской области сотрудников администрации наказали за слишком долгую работу с обращением. Об этом сообщила прокуратура региона.

Чиновник Цитата из к/ф «Жить». Реж. Акира Куросава. 1952. Япония

Установлено, что в августе 2021 года в администрацию муниципального округа поступило обращение тепло-сетевой компании «Ижморская ТСК» о незаконном переустройстве системы отопления собственниками многоквартирного дома. Рассмотрение обращения было поручено заместителю главы администрации по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и дорожному хозяйству. Однако оно было рассмотрено только в октябре 2021 года. При этом ответ заявителю так и не направили. На повторное обращение ответ также не был получен.

Прокурор района внёс главе администрации представление, потребовав устранить нарушения законодательства. По итогу виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Заместитель главы администрации муниципального округа оштрафован на 5 тыс. рублей.