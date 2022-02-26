Пекин, , 12:11 — REGNUM Китайский гигант Tencent завершил приобретение издателя и разработчика видеоигр 1C Entertainment. Об этом сообщает пресс-служба 1C Entertainment.

Штаб-квартира Tencent в Шэньчжэне Tencent.com

Китайский холдинг выкупил акции 1C Entertainment у предыдущей материнской организации — российской компании 1C. Договорённость об этой сделке была достигнута в ноябре 2021 года.

Штаб-квартиры издательства 1C Entertainment находится в Варшаве. В ближайшие полгода Tencent проведёт ребрендинг 1C Entertainment и всех дочерних компаний издательства.

Издательство 1C Entertainment выпустила более 100 видеоигр, включая проекты серий King's Bounty, Men of War и Space Rangers. Дочерняя компания издательства QLOC участвовала в разработке версий для персональных компьютеров видеоигр Devil May Cry, Dark Souls Remastered, Mortal Kombat, Cyberpunk 2077 и Hellblade.

Tencent является одной из крупнейших инвестиционных компаний Китая. Она владеет активами в сфере социальных сетей, электронной коммерции, мобильных видеоигр и интернет-сервисов.

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