Луганск, , 12:09 — REGNUM Украинские националисты нанесли удар из РСЗО «Град» по жилым кварталам Старобельска, среди мирных жителей есть погибшие. Об этом сообщили 26 февраля в Минобороны России.

26 февраля в 10:30 украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельск.

В результате начался пожар, есть разрушения жилых домов, среди мирного населения — жертвы, отмечается в сообщении.

Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Славянск и Краматорск.

ВС России ударов по городам и населенным пунктам не наносят, и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

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