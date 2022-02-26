Курган, 26 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Курганской области за последние сутки госпитализировали 106 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сравнению с сутками ранее это число уменьшилось. Тогда госпитализировали 130 граждан.

Новые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кургане и в ряде других территорий региона.