Томск, , 11:59 — REGNUM В Томской области с начала зима железнодорожники со станций и перегонов вывезли более 200 тыс. кубометров снега. В феврале вывезено 33 тыс. кубометров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

В настоящее время уборка снега с железнодорожных переездов, перронов вокзалов и посадочных платформ идёт в круглосуточном режиме. На путях работают две снегоуборочные машины.

«Железнодорожники ведут постоянный мониторинг погодной ситуации, в случае сильных снегопадов и усиления ветра могут быть задействованы дополнительные силы и средства», — добавили в администрации.

Читайте также: Весной на дорогах Томской области ограничат движение большегрузов