Томск, 26 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Томской области с начала зима железнодорожники со станций и перегонов вывезли более 200 тыс. кубометров снега. В феврале вывезено 33 тыс. кубометров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

В настоящее время уборка снега с железнодорожных переездов, перронов вокзалов и посадочных платформ идёт в круглосуточном режиме. На путях работают две снегоуборочные машины.

«Железнодорожники ведут постоянный мониторинг погодной ситуации, в случае сильных снегопадов и усиления ветра могут быть задействованы дополнительные силы и средства», — добавили в администрации.

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