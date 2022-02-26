Амстердам, , 11:55 — REGNUM Нидерланды намерены направить Украине 200 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger «как можно скорее» — в ответ на поступивший недавно запрос Украины. Об этом заявили глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра и глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен.

Нидерланды

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«Запрос был рассмотрен на предмет соответствия правилам экспорта вооружений, а решение принято в ускоренном порядке», — передает заявление министров ТАСС.

Нидерланды уже приняли решение о направлении продукции военного назначения на Украину, в том числе шлемов, бронежилетов, снайперских винтовок.