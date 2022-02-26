Кемерово, 26 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области в последнее воскресенье февраля потеплеет до +3 °C. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

«Переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, днём местами небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3−8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 17 м/с. Температура ночью −10…−15 °C, местами до — 21 °C, днём — −2…−7 °C, местами до +3 °C», — говорится в прогнозе.

В Кемерове завтра, 27 февраля, прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью −10… −12 °C, днём — −4…−6 °C.