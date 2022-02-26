Севастополь, , 11:48 — REGNUM В порт Севастополя на борту спасательного буксира «Шахтер» были доставлены 82 украинских пограничника, которые накануне добровольно сложили оружие на острове Змеиный на Украине. Об этом 26 февраля рассказал журналистам заместитель командующего Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России по материально техническому обеспечению генерал майор Михаил Ясников.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Сегодня в Севастополь на спасательном буксире «Шахтер» доставлена группа военнослужащих с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям», — сказал он.

Также Ясников отметил, что моряки ЧФ уважительно отнеслись к выбору украинских военных и для них был создан безопасный коридор для выхода из района проведения боевой операции.

Кроме того, заместитель командующего ЧФ отметил, что по окончании кратковременных юридических процедур, которые согласованы с украинской стороной, военнослужащих ВСУ отправят домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее независимый журналист из Великобритании Грэм Филлипс выразил готовность предстать свидетелем в будущем суде по военным преступлениям Киева в Донбассе.