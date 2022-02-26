Москва, 26 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности повышения цен на бытовую электронику торговой сетью DNS. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

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Ведомство направило соответствующий запрос в организацию 25 февраля. Также в ФАС выдали предостережение должностному лицу торговой сети о недопустимости действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции.

«При обнаружении признаков недобросовестного поведения и экономически необоснованных спекуляций отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного регулирования и пресекать недобросовестные практик», — предупредили в ФАС.

В ведомстве призвали к ответственному поведению всех участников товаропроизводящей цепочки. В ФАС указали на недопустимость необоснованного повышения цен в условиях возможного роста спроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 февраля директор DNS Дмитрий Алексеев объявил о повышении цен в торговой сети до 30%. Он объяснил рост цен ажиотажным спросом.