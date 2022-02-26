Чита, , 11:42 — REGNUM В Забайкальском крае, где обстановка по коронавирусу значительно улучшилась, решили отменить действие QR-кодов для посещения общественных мест и объектов торговли уже сегодня, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Александра Осипова.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Решение об отмене QR-кодов связано с тем, что уровень коллективного иммунитета в Забайкальском крае достиг 71%, а также с относительно легким течением болезни (в большинстве случаев она протекает с симптомами ОРВИ), пояснили власти Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, на 26 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 142 034 (+1615 за минувшие сутки).

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