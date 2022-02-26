Лондон, , 11:40 — REGNUM Независимый журналист из Великобритании Грэм Филлипс выразил готовность предстать свидетелем в будущем суде по военным преступлениям Киева в Донбассе.

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«Хотел бы заявить о своем абсолютном и полном желании и готовности принять участие в судебных процессах над украинскими военными преступниками, за военные преступления в Донбассе. — написал он в Facebook. — У меня сотни видеозаписей последствий бесчеловечности украинских войск в Донбассе и их массовых убийств мирных жителей. Большинство из них были «слишком жесткими» для YouTube, я сохранил их в личном архиве».

Филлипс обвинил британские СМИ в лицемерии за «апоплексические» репортажи о ситуации в Киеве, при полном игнорировании обстрелов городов ДНР и ЛНР в течение 8 лет.