Омск, , 11:38 — REGNUM В здании центра по связям с общественностью Омской области организован центр сбора гуманитарной помощи людям, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Общественной палаты области.

Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Липецкую область Липецкаяобласть.рф

Штаб будет работать в том числе в выходные дни. При этом гражданам рекомендовано предварительно звонить по телефону, а список необходимых предметов можно посмотреть в памятке.

«Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы по группе товаров. Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности», — добавили в палате.