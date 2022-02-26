Париж, , 11:37 — REGNUM Заседание Совета обороны Франции по сложившейся на Украине ситуации проведет позднее 26 февраля французский президент Эммануэль Макрон. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Елисейский дворец объявляет, что в эту субботу (26 февраля — ред.) в 17:00 (19:00 мск) президент Эммануэль Макрон созовет Совет обороны «по ситуации на Украине», — говорится в сообщении

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, когда он говорил о ситуации на Украине, что, по его мнению, «война будет длительной».