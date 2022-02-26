Варшава, 26 февраля 2022, 11:33 — REGNUM За минувшие сутки более 47 тыс. жителей Украины въехали в Польшу, передает Пограничная стража республики.
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25 февраля сотрудники Погранстражи на пограничных переходах с Украиной оформили 58,3 тыс. путешественников, в том числе в направлении въезда в Польшу 47,5 тыс. человек, отмечается в сообщении.
24 февраля в Польшу въехало 29 тыс. граждан Украины.