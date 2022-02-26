Чита, 26 февраля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 142 034 (+1615 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на 115 меньше, чем сутками ранее. Вместе с тем 115 483 пациента (+1123 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2 480 человек (+7 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 158 (+5 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за сутки).

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