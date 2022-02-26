Москва, , 11:28 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов победил в боксерском поединке представителя Нигерии Оланреваджу Дуродолу в своем дебютном бою в профессиональном боксе, который прошел в Москве. Об этом 26 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бокс Цитата из м/ф «Брэк». Реж. Гарри Бардин. 1985. СССР

Поединок продлился в течение всех четырех заявленных раундов и по его итогам судьи единогласным решение отдали победу спортсмену из России со счетом 40−36, 40−36, 40−36.

Отметим, это первый поединок и первая победа 35-летнего Магомеда Исмаилова на профессиональном ринге, также на его счету 17 побед, три поражения и одна ничья в ММА. Для 41-летнего Оланреваджу Дуродолы это поражением стало десятым при 37 (34 — нокаутом) выигранных поединках.