Париж, , 11:27 — REGNUM Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, когда он говорил о ситуации на Украине, по его мнению, «война будет длительной». Он сказал это 26 февраля во время посещения сельскохозяйственной выставки, открывшейся в центре «Порт-де-Версаль» на западе Парижа.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», — сказал он.

Также Макрон добавил, что, как он считает, «война вернулась в Европу» и выступил с утверждением, что она является «односторонним выбором президента России Владимира Путина».

"Мы должны попытаться построить мир и защитить его, а также принять необходимые меры, применить санкции и продолжать эту борьбу», — уточнил французский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский певец, народный артист России Николай Басков был внесен в Латвии в чёрный список за его поддержку специальной военной операции Вооруженных сил России по защите Донбасса.