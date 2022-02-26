Абакан, 26 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрировано восемь летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Скончались три женщины в возрасте от 80 до 88 лет, а также пятеро мужчин от 67 до 83 лет. Таким образом, всего с начала года жертвами коронавируса в республике стали 225 человек.

В настоящее время в ковидных госпиталях Хакасии лечатся 872 пациента (-93 за сутки). Десять тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят 3897 носителей (-566).