Москва, , 17:33 — REGNUM Заключение союзнической декаларации между Россией и Азербайджаном является значительным успехом российской внешней политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Эксперт высказал удивление тем, что в условиях нынешнего непростого положения России, вызванного признанием 21 февраля независимости ДНР и ЛНР и последующих за ним угроз Запада применить мощные санкции, уже на следущий день президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву и заключил серьёзный договор с Россией. Политолог также отметил, что России удалось нейтрализовать негативное влияние Турции на процес углубления азербайджано-российских отношений.

«Здесь сработали чудеса российской дипломатии с одной стороны, и страх Турции перед российским оружием с другой стороны. Алиеву ведь надо как-то считаться с интересами Турции, и поэтому он оказался в очень непростой ситуации. И для себя он сделал выбор, что он — вместе с Россией и что без России ему никуда. Поэтому в такой тяжёлой обстановке он выбрал именно Россию. С другой стороны, понимая, что сейчас будут мощнейшие санкции, от которых сам Запад пострадает, Алиеву нужно было прибиться к максимально комфортному берегу, туда, где Азербайджану будет лучше для экономики, обеспечения безопасности и строительства перспективных проектов. Это был банальный расчёт со стороны Баку», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 февраля в Москве Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали двухстороннюю Декларацию о союзническом взаимодействии.