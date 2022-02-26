26 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Владимир Павленко, , 12:27 — REGNUM Вокруг любого международного кризиса роем роятся разные сюжеты и интриги, которые очень часто, превращаясь благодаря СМИ из мухи в слона, оживают потом собственной жизнью, становятся самостоятельным фактором кризисной повестки. Так произошло и на этот раз, хотя, казалось бы, ничего подобного не предвещало. На фоне успешных и эффективных действий российской армии, сразу после обнародования информации о полном блокировании Киева на западном направлении, появилась новость о готовности России к переговорам с падающей украинской властью, которая устами президента Зеленского «вроде бы» согласилась обсуждать нейтральный статус Украины. То есть отказаться от вступления в НАТО. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил сформировать делегацию из представителей Минобороны, МИД и администрации президента. А затем позвонил Александру Лукашенко, попросив его взять на себя организацию переговоров с украинской стороной в Минске, обеспечив безопасность участников.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторое время сюжет находился в развитии. Официальные разъяснения последовали через несколько часов. Тот же Песков подтвердил:

что, выступая накануне, Зеленский заикнулся о «нейтральном», внеблоковом статусе;

что в ответ российская сторона согласилась его обсуждать, вложив в содержание этого статуса основные цели военной операции — демилитаризацию и денацификацию Украины;

что Путин позвонил Лукашенко, чтобы организовать переговоры в белорусской столице;

что обо всем этом украинская сторона была проинформирована;

что после этого Киев «завилял» и начал поиски путей отступления от собственной инициативы, в частности, вместо Минска начал говорить о Варшаве, что по понятным причинам для российской стороны абсолютно неприемлемо;

и, наконец, в итоге украинская сторона «ушла со связи» и, «взяв паузу», обратно на эту связь не выходит.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

То есть, иначе говоря, тема переговоров умерла, не родившись. И все бы ничего, если бы рядом не развивалась параллельная сюжетная линия. Днем по инициативе китайской стороны состоялся телефонный разговор лидеров двух наших стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ряд СМИ, ссылаясь на Центральное телевидение КНР, проинтерпретировало его как раз в контексте запуска переговорного процесса между Москвой и Киевом. Подробности, имевшие место в разговоре или не имевшие такового, называются разные, в том числе заинтересованность Пекина в создании в Европе надежной системы безопасности. Как бы суммируя разные предположения, китаист Николай Вавилов приводит конспирологическую версию «давления США на финансовые институты Китая и нового витка энергетического кризиса». И связывает звонок председателя Си президенту Путину с «ультиматумом Госдепа занять сторону по украинскому вопросу».

Как на самом деле? Следует обратить внимание на то, что в официальных версиях той части телефонного разговора двух лидеров, что была посвящена ситуации на Украине, преобладала предельная сдержанность. Китайское Синьхуа, ссылаясь на российское ТАСС: «Президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ». Официальный сайт Кремля: «Владимир Путин… отметил, что с учетом только что поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с представителями Украины. Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации». То есть никакой просьбы Пекина к Москве не было, и стороны лишь обменялись мнениями? Не вспомнить ли здесь недавний фейк от Bloomberg с такой же якобы «просьбой» Си к Путину «не нападать на Украину до конца пекинской Олимпиады»?

Похоже, так и было. Хотя бы потому, что разговор лидеров не мог серьезно отличаться от заявлений и переговоров, состоявшихся накануне. Напомним, что вопрос «территориальной целостности» Украины никак не затрагивался в выступлениях сразу трех официальных должностных лиц КНР — постпреда в ООН Чжан Цзюня в его выступлении на Совете Безопасности, официального представителя МИД Хуа Чуньин на ведомственном брифинге и, наконец, главы МИД Ван И в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ван И Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики

Откуда же все эти разнообразные и двусмысленные подробности? Обращает внимание, что большинство тех, кто распространил предположения о ходе разговора Путина и Си, граничащие с фейками, принадлежат к либеральной части СМИ. Отношение к происходящему у них настолько сложное, что задержанию правоохранителями немногочисленных участников несанкционированных протестных акций уделяется куда большее внимание, чем ходу самой военной операции, против которой эти протесты направлены. Отдельные такие СМИ вообще провозгласили ложно понимаемый «пацифизм» своей «генеральной линией» — и этим, похоже, снимают завесу с тех забугорных сил, кто им заказывает эту «музыку».

Что в сухом остатке? Две вещи. Первая: сам факт вброса в информационное пространство темы «переговоров» с киевским режимом. Это выглядит весьма двусмысленно. По прошествии полутора суток после начала против него военной операции, на фоне несомненных успехов Вооруженных сил России, которыми очень сильно впечатлились (и от этого погрустнели) официальные лица Запада, и меньше, чем спустя сутки после известного обещания С. Лаврова перейти к переговорам только после «сложения Украиной оружия». Все верно: в подобных ситуациях, «чему в истории мы тьму примеров слышим», переговоров не ведут, а максимум принимают парламентеров, обсуждая с ними только один вопрос, который они должны передать своему руководству, — согласие на полную и безоговорочную капитуляцию. В нашем случае — на демилитаризацию и денацификацию. Не случайно, что организаторы переворота 2014 года на Украине на принципах экстерриториальности разыскиваются российским правосудием за совершенные преступления.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

И вторая вещь: секретом Полишинеля являются обнажившиеся этим эпизодом масштабы недовольства определенных «влиятельных» сил на Украине темпами и результатами российско-китайского сближения. Поэтому кое-кто мог подумать, что для достижения результата в виде провоцирования разлада в двусторонних отношениях на фоне конфронтации с коллективным Западом «все средства хороши». Нет, это не так. Точки над «i» в вопросе несостоявшихся «переговоров» расставил президент Путин, назвавший на недавно завершившемся заседании российского Совбеза украинскую власть «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ». И вряд ли можно сомневаться, что подобная характеристика закрывает дорогу любым результативным переговорам с этими конкретными украинскими властями. Тем более нелепым представляется некое «давление» Китая на Россию, в выигрыше от которого неизбежно окажутся одни только американцы. Или ситуация, так тоже может случиться, задумана как попытка троллинга самого Пекина? Так или иначе, но эта история, начав раскручиваться в середине дня, быстро обнаружила некую недосказанность, если не сказать странности. Будет очень хорошо, если возврата к ней не будет.