Ростов-на-Дону, , 11:11 — REGNUM 26 февраля РЖД назначили 6 дополнительных поездов и готовы предоставить 4,8 тыс. допмест в поездах из городов Юга России, на 27 февраля назначат еще 9 составов и 8 тыс. мест. Об этом сообщили в компании.

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Уточняется, что при необходимости РЖД готовы увеличить данный объем.

«Уже передислоцируем из других регионов свободный подвижной состав», — отмечается в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса и установлению мира, начатую 24 февраля по решению президента страны Владимира Путина после просьбы со стороны ДНР и ЛНР.

Эти признанные Россией республики годами подвергаются агрессии со стороны Украины.