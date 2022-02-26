Донецк, , 11:07 — REGNUM ВСУ обстреляли населенный пункт Сигнальное в ДНР, выпущено 4 мины калибром 120 мм. Об этом 26 февраля сообщило представительство республики в СЦКК.

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Ранее украинские боевики обстреляли с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 мм населенный пункт Саханка в ДНР.

Обстрел со стороны ВСУ зафиксирован в 10:05 и в ходе него украинские боевики выпустили по Саханке 3 мины калибром 120 мм.

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