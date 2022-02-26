Кызыл, 26 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за то же время 496 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Из 60 заболевших мужчин — 26, женщин — 34. По возрасту: детей до 17 лет — 17, от 18−49 лет — 17, 50−64 лет — 15, старше 65 лет — 10», — отметили в ведомстве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 12 357 случаев инфицирования.

По данным на 26 февраля, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 276 пациентов. Состояние 43 больных оценивается, как тяжёлое, четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила около 50%.