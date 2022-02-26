Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону пресечена деятельность подпольного казино, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского управления МВД России.

Казино (сс) stokpic

По имеющимся данным, 35-летний житель Родионово-Несветайского района вместе с подельниками организовал игорную деятельность в одном из помещений в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Задержанный проводил азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

В ходе обысков изъяты покерный стол, мобильные терминалы связи, комплекты игральных карт, данные о проведении банковских платежей, игральные фишки общим номиналом около 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Организатор взят под стражу.