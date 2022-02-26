Донецк, , 11:00 — REGNUM Украинские боевики обстреляли с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 мм населенный пункт Саханка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Уточняется, что обстрел со стороны Вооруженных сил Украины был зафиксирован в 10:05 (совпадает с мск) и в ходе него украинские боевики выпустили по Саханке три мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 26 февраля на территорию Белгородского района прибыли чуть более 10 человек с Украины.