Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM Снижается количество беженцев из Донбасса, прибывающих на территорию Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 26 февраля.

Поезд

Вместе с тем за последние сутки двумя железнодорожными составами 881 человек доставлен в Тульскую и Орловскую области.

В настоящее время на территории 19 субъектов России функционируют 252 пункта временного размещения мирных жителей Донбасса. На пунктах пропуска беженцев продолжают принимать два городка жизнеобеспечения МЧС России вместимостью 400 человек.

Продолжается работа по психологической поддержке беженцев, раздаче сим-карт.

Помощь людям оказывают 8 218 человек и 2 640 единиц техники.