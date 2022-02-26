Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. За сутки в Россию через пункты пропуска в Ростовской области прибыли менее 5 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом утром 26 февраля информируют в пограничном управлении ФСБ России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Граница

«По данным ПУ ФСБ России по Ростовской области, за сутки в регион прибыло 4789 жителей Луганской и Донецкой народных республик», — сказано в сообщении, поступившем от донского управления МЧС России.

ИА REGNUM сообщало, что после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик поток беженцев из Донбасса в Ростовскую область начал снижаться. Об этом ранее заявлял врио главы МЧС России Александр Чуприян.