Донецк, 26 февраля 2022, 10:51 — REGNUM Украинские боевики обстреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 мм населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 февраля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ обстреляли Верхнеторецкое в 07:45 (совпадает с мск).
Также указывается, что в ходе обстрела украинские боевики выпустили по населенному пункту пять мин калибром 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Горловке в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины перебит газопровод.