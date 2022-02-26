Москва, , 10:51 — REGNUM Официальный сайт Роскосмоса подвергся кибератаке в ночь с 25 на 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Роскосмос

В госкорпорации объяснили, что хакерская атака типа DDoS (атака с целью доведения до отказа системы) проводится с иностранных серверов. Из-за атаки возможно увеличение времени загрузки страниц сайта.

«Технические специалисты проводят необходимые меры по нейтрализации атаки», — подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее 26 февраля о схожей атаке сообщили представители РЖД. Сайт крупнейшего российского железнодорожного перевозчика также подвергся хакерской атаке типа DDoS.

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