Москва, , 10:51 — REGNUM Министр инноваций и технологий Эфиопии Белете Молла и сенатор России, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (AFROCOM) Игорь Морозов провели встречу, передает Fana.

Цифровые технологии Иван Шилов © ИА REGNUM

Молла и Морозов обсудили пути укрепления сотрудничества между Эфиопией и Россией в сфере инноваций и технологий, пишет ИА Красная Весна.

Морозов подтвердил приверженность России делиться своим опытом в области космических технологий, цифровых технологий и информационно-коммуникационных услуг.

Сенатор заявил о сотрудничестве России с Эфиопией в области развития мирных ядерных технологий.

Стороны договорились о реализации соглашений, подписанных между Эфиопией и Россией в ряде сфер сотрудничества.